Je fabrique mon emballage alimentaire réutilisable (Bee wrap) Centre Social du Centre Ville Villeneuve-d’Ascq, 20 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Samedi 20 janvier 2024 de 10h à 12h au Centre Social du Centre Ville : Je fabrique mon emballage alimentaire réutilisable (Bee wrap) avec Angie Be Green. Prunelle vous donnera les clés pour emballer vos courses en mode zéro-déchet et vous repartirez avec un bee wrap que vous aurez fabriqué à partir de tissu de récup et cire d’abeille.

Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers_dd_2024

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

