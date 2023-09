Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes avec le Centre Social du Centre Ville Centre Social du Centre Ville Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Les 6 et 7 octobre 2023, le Centre Social du Centre Ville organise les Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes avec la maison de quartier Jacques Brel

Vendredi 6 octobre – Centre Social du Centre Ville de 16h30 à 18h30 Exposition des créations des enfants

Buffet

Concert Samedi 7 octobre – Place Léon Blum de 10h à 16h Exposition d’artistes locaux

Concert

Pot de l’amitié Centre Social du Centre Ville 2 rue Victoires 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T16:30:00+02:00 – 2023-10-06T18:30:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

