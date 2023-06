Centre Social du Banlay – Programmation Estivale Centre Social du Banlay Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

En juillet :

A partir du 10 juillet : espace jeunes ouvert tout l’été,

Le 12 juillet : étang de Merle,

Les 13 et 26 juillet : soirée repas (les délices au Banlay),

Le 21 juillet : Cardoland,

Du 24 au 29 juillet : séjour à la base de loisirs de Buthiers,

Le 28 juillet : le Pal.

En août :

Le 04 août : lac des Settons,

2023-07-12T09:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

