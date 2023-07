Correspondance d’été – « Ces mots qui nous lient » Centre social Di Nistoun Tarascon, 10 juillet 2023, Tarascon.

Correspondance d’été – « Ces mots qui nous lient » 10 – 20 juillet Centre social Di Nistoun Enfants inscrits au centre Di nistoun

Le temps de l’été est souvent associé au temps des vacances et des cartes postales qui aujourd’hui font surtout partie d’un imaginaire lointain. Recréer ce lien magique, reprendre la plume, inscrire quelque chose de tangible, et enfin, (re)créer le lien.

Soriana Im – Flow’Her, artiste plasticienne, part à la rencontre des résidents de l’Ehpad Clerc de Molières à Tarascon pour recueillir leurs souvenirs d’été. Ces mots donnent lieu à des interviews sonores présentées aux enfants du centre social Di Nistoun, au coeur du quartier des Ferrages. Les enfants s’attachent à donner forme à ces souvenirs, en s’inspirant du travail de collage de l’artiste, mêlant végétal et photographies anciennes issues des archives municipales de Tarascon. Chaque création devient une carte postale, où les enfants répondent aux résidents de l’Ehpad. Le temps de cet été, une correspondance se noue entre les générations, et se prolonge par une exposition-restitution à l’automne, en lien avec la nouvelle médiathèque.

Soriana Im alternent les rencontres avec les séniors, les enfants, et son travail de recherche. Les temps de résidence se déroulent au coeur du cloître des Cordeliers, au sein du Pôle Culture.

Centre social Di Nistoun 22 rue fabre d’églantine, tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-20T09:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

©Flow’Her