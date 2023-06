suite de danses d’Isadora Duncan Centre Social des Hautes Garennes Palaiseau Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

suite de danses d'Isadora Duncan 10 juillet – 10 août Centre Social des Hautes Garennes 15 places la compagnie Wazo encadrera des ateliers danse ou jeunes issu des différents quartier de la villes, pourront se rencontrer au travers de l'art et apprendre un corpus de danses pour enfants, crée par la chorégraphe Isadora Duncan en 1905. Ce projet sera l'occasion de présenter des vidéos d'archives autour de la figure d'Isadora Duncan (1877-1927) et faire de découvrir le courant de la danse libre. Un récital comme cloture du projet pour les parents ainsi qu'une pratique partagée sera envisagés. Certains participants pourront s'initier a l'écriture de la danse en participant a un atelier cinétographie.

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

