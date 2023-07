De la Musique et des Mots Centre social des Borderies Cognac, 4 juillet 2023, Cognac.

Concept pédagogique originale portée en collaboration et en co-production par Belle Factory dans le cadre du festival Cognac Blues Passions 2023 et le centre socio-éducatif et culturel de Cognac, l’ASERC, situé dans les quartiers prioritaires de la ville de Cognac. Ce projet est à destination des jeunes de moins de 12 ans en priorité, des jeunes adultes et les parents pourront y être associés. L’idée est de concevoir des textes, d’écrire des chansons et par ce biais les mettre en musique sur scène. Dans les musiques afro-américaines, la transmission orale est une façon de préserver et de transmettre l’histoire de génération en génération, elle tient une part prépondérante dans la musique Blues.Ces ateliers sont encadrés par des musiciens professionnels programmés sur le festival Cognac Blues Passions.

Centre social des Borderies Cité de Crouin 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 87 50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 36 87 50 »}]

2023-07-04T16:00:00+02:00 – 2023-07-04T18:30:00+02:00

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00

