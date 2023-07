Range ta planète! centre social de villefranche de rouergue Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Range ta planète! centre social de villefranche de rouergue Villefranche-de-Rouergue, 24 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue. Range ta planète! 24 – 27 juillet centre social de villefranche de rouergue Participez à la création d’images en papier découpé avec l’artiste Sandra de Boerdère.

Lundi 24 juillet, Mardi 25 juillet, Mercredi 26 juillet;

Ateliers de 10h00 à12h00 et 14h00 à 16h00;

Accessibles sur inscription aux adultes et enfants à partir de 6 ans. Restitution Jeudi 27 juillet de 14h à 17h avec projection du court-métrage réalisé à partir des images créées, atelier papier et goûter offert. Renseignements et inscriptions Centre Social de Villefranche de Rouergue : 05.65.45.38.70 centre social de villefranche de rouergue 19 Rue du Sergent Bories, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565453870 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

