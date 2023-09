Fabrication d’une pâte slime et découverte de l’univers Arduino Centre Social de Villars Villars Catégories d’Évènement: Loire

Villars Fabrication d’une pâte slime et découverte de l’univers Arduino Centre Social de Villars Villars, 11 octobre 2023, Villars. Fabrication d’une pâte slime et découverte de l’univers Arduino Mercredi 11 octobre, 10h00 Centre Social de Villars Venez vous amuser en famille à travers ces deux ateliers : fabrication d’une pâte slime anti-stress et relaxante et venez découvrir le monde fabuleux du bricolage électronique et informatique en toute simplicité avec l’atelier Arduino.

Contact et réservation

0477932318 Source: https://www.fetedelascience.fr/fabrication-d-une-pate-slime-et-decouverte-de-l-univers-arduino

Contact et réservation: 0477932318

Source: https://www.fetedelascience.fr/fabrication-d-une-pate-slime-et-decouverte-de-l-univers-arduino

La Fete de la Science dans la Loire: https://www.fetedelascience-aura.com/loire/

Centre Social de Villars
5 Rue du Marthourey, 42390 Villars
Villars 42390 Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:00:00+02:00

Mercredi 11 octobre 2023, 10h00-15h00

