L’écran … Méchant loup ? Centre Social de Villars, 8 décembre 2022, Villars. L’écran … Méchant loup ? Jeudi 8 décembre, 19h00 Centre Social de Villars spectacle l’écran méchant loup, ouvert à tout le monde parents, grands-parents, enfants de + 10 ans Centre Social de Villars 5 Rue du Marthourey, 42390 Villars Villars 42390 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://conferences-gesticulees.net/events/08-dec-2022-philippe-cazeneuve-centre-social-villars/ »}] Accueil Venez au Centre Social pour le spectacle l’écran méchant loup, ouvert à tout le monde parents, grands-parents, enfants de + 10 ans.

Une garderie est possible sur place sur inscription Quand ? Le 8 décembre à 19h

Où ? au Centre Social

Prix ? gratuit Serions-nous devenus esclaves de ces écrans qui devaient nous rendre plus libres ?

Nous avons introduit «l’écran méchant loup » dans nos vies et il dévore le temps de nos enfants comme le nôtre.

Téléphone, TV, ordinateur … à chacun·e son écran, ses images, sa musique, ses jeux ou applis préférés. Ce spectacle est un moment d’échange.

✉ Renseignement et inscription au 04-77-93-23-18 Plus d’infos: https://conferences-gesticulees.net/events/08-dec-2022-philippe-cazeneuve-centre-social-villars/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:00:00+01:00

2022-12-08T20:30:00+01:00

