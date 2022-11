Les Bas bleus Centre social de Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les Bas bleus
Vendredi 27 janvier 2023, 19h00
Centre social de Soupetard

Théâtre – Cie L’ETÉ – L’Enveloppement Tenace des Étreintes Centre social de Soupetard 12 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse Haute-Garonne Occitanie Ce spectacle rend hommage à la poétesse Louise Colet, qui écrivit dans l’ombre de ses amants Gustave Flaubert et Alfred de Musset. Une réécriture

poétique, musicale, et contemporaine pour sortir sa poésie de l’ombre. Mise en scène & jeu Lucille Régnier / Musique Elise Bonifas / Lumières Anais Panagiotou En lien avec le spectacle : stage adulte poésie et musique électroacoustique sam. 28 jan. – 9h30-12h30

