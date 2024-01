JE FAIS AVEC PAPA ! Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon JE FAIS AVEC PAPA ! Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 27 janvier 2024, Meudon. JE FAIS AVEC PAPA ! Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Payant 3€ par participant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00 Vivez des temps privilégiés entre pères et enfants : Sortie à la patinoire

À partir de 3 ans

Avec Audrey référente famille Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 07 94 82 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}] parentalité pères pexels-gantas-vaičiulėnas-3737687 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Code postal 92360 Lieu Centre social de Meudon-la-Forêt Adresse 5 rue Georges Millandy, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Latitude 48.785491 Longitude 2.234368 latitude longitude 48.785491;2.234368

Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/