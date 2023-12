L’éveil des bout’choux Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L'éveil des bout'choux
Vendredi 26 janvier 2024, 11h00
Centre social de Meudon-la-Forêt
De 1,70 € à 8, 50 € par enfant. Les tarifs sont calculés en fonction du taux d'effort,

merci de bien vouloir vous munir de votre dernier avis

d’imposition ou de votre grille du taux d’effort. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-26T11:00:00+01:00 – 2024-01-26T12:00:00+01:00 L’ÉVEIL DES BOUT’CHOUX

Vendredi 26 janvier de 11h à 12h

Atelier d’éveil psychomoteur, pour accompagner bébé dans ses découvertes sensori-motrices.

Entre 6 et 18 mois

Avec Aimée ROUMIEH, psychomotricienne
Centre social de Meudon-la-Forêt
5 rue Georges Millandy, Meudon
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

