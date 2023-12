Danse en famille Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Danse en famille Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 20 janvier 2024, Meudon. Danse en famille Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Centre social de Meudon-la-Forêt 14 € par famille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 18 de 10h à 11h

Atelier en mouvement, partage, créativité et rires seront au rendez-vous.

À partir de 4 ans

Avec Sara DOUEKE, danseuse thérapeute

de l'association « Souffle ton art et vis » Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

