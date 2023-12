Rendez-vous des pères Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rendez-vous des pères
Centre social de Meudon-la-Forêt
Meudon, 13 janvier 2024

Gratuit – Sur inscription

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00 RENDEZ-VOUS DES PÈRES

Samedi 13 janvier de 14h à 16h

Espace de dialogue entre pères pour échanger et partager autour de la famille.

Avec un professionnel de la parentalité Un atelier créatif pour les enfants est proposé sur les mêmes horaires et gratuit.

Centre social de Meudon-la-Forêt
5 rue Georges Millandy, Meudon
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

