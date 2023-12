SORTIE THEATRE Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fin : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T22:30:00+01:00 Des sorties à vivre exclusivement entre parents : Sortie au théâtre.

Vendredi 12 janvier de 20h45 à 22h30

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Ce spectacle nous conte l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur.

Participation vivement recommandée à l’atelier parent’aise du jeudi 18 janvier en lien avec le spectacle.

Organisée par Audrey référente famille Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon

