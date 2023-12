MON PETIT PARCOURS AVENTURE Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 11 janvier 2024, Meudon.

MON PETIT PARCOURS AVENTURE Jeudi 11 janvier 2024, 10h30 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T10:30:00+01:00 – 2024-01-11T11:30:00+01:00

Parcours de motricité proposé aux enfants et à leurs parents, pour s’amuser, grimper, sauter et papoter au grès de ses envies.

Entre 18 mois et 3 ans

Organisée par Audrey référente famille ou Marine animatrice

Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 07 94 82 01 41 07 94 79 centre.social@mairie-meudon.fr

Loisirs Enfants

