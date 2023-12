Sortie famille Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Sortie famille Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 14 décembre 2023, Meudon. Sortie famille Jeudi 14 décembre, 20h30 Centre social de Meudon-la-Forêt 3€ par participant Sortie famille

Jeudi 14 de 20h45 à 22h

Spectacle de cirque : Un groupe d’acrobates et de jongleurs débarque dans la ville où tout s’effondre. Ensemble, ils se lancent dans un chantier improbable fait de coquilles d’oeuf, de « briques » et de broc.

À partir de 6 ans

Organisée par Audrey, référente famille Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00 Loisirs famille pexels-aurore-murguet-6207997 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre social de Meudon-la-Forêt Adresse 5 rue Georges Millandy, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon latitude longitude 48.785491;2.234368

Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/