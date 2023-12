Atelier pour les parents Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier pour les parents Vendredi 8 décembre, 20h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription

Vendredi 8 de 20h à 23h

Des sorties ou ateliers à vivre exclusivement entre parents : atelier cuisine spécial « dessert de fêtes de fin d’année ».

Avec Rym BENYETTOU, diplômée de chez DUCASSE Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

