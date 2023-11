PAUSE CAFÉ DES PARENTS Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 25 novembre 2023, Meudon.

PAUSE CAFÉ DES PARENTS Samedi 25 novembre, 14h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription

Rencontre en petit comité avec des experts de la parentalité.

Avec Amel CARDIN, psychologue du CIDFF sud 92

Un atelier créatif pour les enfants est proposé sur les mêmes horaires et gratuit.

Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

