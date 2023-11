Pause café des parents Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Pause café des parents Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 25 novembre 2023, Meudon. Pause café des parents Samedi 25 novembre, 14h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit sur inscription Pause café des parents

Samedi 25 de 14h à 16h

Rencontre en petit comité avec des experts de la parentalité : Comment sortir du rapport de force avec son adolescent ?

Avec Amel CARDIN, psychologue du CIDFF sud 92 Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 07 94 79 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00 Parentalité Conférence pexels-kampus-production-7669119 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre social de Meudon-la-Forêt Adresse 5 rue Georges Millandy, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 9 Lieu Ville Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon latitude longitude 48.785491;2.234368

Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/