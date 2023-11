La boite à outils des parents Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vendredi 24 novembre de 10h à 12h

Moment dédié aux parents pour fabriquer des outils de parentalité à mettre en pratique à la maison : Fabrication d’un busy board pour moins de 3 ans

Avec Audrey, référente famille Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

