L'éveil des bout'choux ! Jeudi 23 novembre, 10h00 Centre social de Meudon-la-Forêt De 1,70 € à 8,50 € par enfant. Les tarifs sont calculés en fonction du taux d'effort, merci de bien vouloir vous munir de votre dernier avis d'imposition ou de votre grille du taux d'effort.

Jeudi 23 novembre de 10 à 11h

Les bébés apprennent et découvrent à travers l’expérience. En sollicitant

leur curiosité nous leur permettons de développer leur sens. Dans cet atelier tous les sens seront mis en avant.

À partir de 10 mois

Avec Laure BARBIER, auxiliaire de puériculture et

accompagnante périnatale Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 07 94 82 centre.social@mairie-meudon.fr

2023-11-23T10:00:00+01:00 – 2023-11-23T11:00:00+01:00

