Meudon L’ÉVEIL DES BOUT’CHOUX Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 3 novembre 2023, Meudon. L’ÉVEIL DES BOUT’CHOUX Vendredi 3 novembre, 10h30 Centre social de Meudon-la-Forêt Sur inscription, Payant de 1.70€ à 8.50€ par enfant Dans cet atelier vous découvrirez de l’auto massage, des postures de yoga et pleins d’expériences sensorielles.

De 6 à 36 mois

Avec Laure BARBIER, auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141079482 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141079479 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T10:30:00+01:00 – 2023-11-03T11:30:00+01:00

bébé parents

