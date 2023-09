PAUSE CAFÉ DES PARENTS en visioconférence Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, 26 septembre 2023, Meudon.

PAUSE CAFÉ DES PARENTS en visioconférence Mardi 26 septembre, 09h30 Centre social de Meudon-la-Forêt Atelier gratuit et en visio conférence – Sur inscription

Diversification alimentaire et DME*.

L’introduction des aliments solides marque une évolution dans le développement du tout petit. Moment souvent très attendu par les parents, il suscite aussi de très nombreuses questions et peut aussi être une source d’inquiétudes.

*Diversification Menée par l’Enfant

Avec Perrine GARIEL PONTON, consultante en lactation IBCLC et orthophoniste

Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

