PAUSE-CAFÉ DES PARENTS Centre social de Meudon-la-Forêt, 1 juin 2023, Meudon. PAUSE-CAFÉ DES PARENTS Jeudi 1 juin, 19h30 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription Votre adolescent change de comportement ou s’isole et vous ne savez pas comment agir pour mieux l’accompagner ? Afin de vous aider à comprendre comment interpréter au plus tôt les changements de comportements ou l’isolement chez votre jeune, Les Centres Relier vous proposent un temps d’échanges pour vous donner des clés de compréhension.

Avec une psychologue des Centres Relier Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 07 94 82 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

