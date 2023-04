PAUSE-CAFÉ DES PARENTS : DEVENIR PARENT Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

PAUSE-CAFÉ DES PARENTS : DEVENIR PARENT Centre social de Meudon-la-Forêt, 30 mai 2023, Meudon. PAUSE-CAFÉ DES PARENTS : DEVENIR PARENT Mardi 30 mai, 10h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription Mardi 30 mai de 10h à 12h

La CAF et le centre social Millandy s’associent pour proposer un atelier autour de la thématique « Devenir parent ». Différents sujets seront abordés : Quels sont mes droits et responsabilités envers mon enfant ? Comment permettre à l’autre parent de s’impliquer auprès de mon enfant ? Quels sont les lieux qui peuvent me soutenir dans l’accueil de mon enfant ?

