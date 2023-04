L’INITIATION DES P’TITS LOUPS Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L’INITIATION DES P’TITS LOUPS Centre social de Meudon-la-Forêt, 10 mai 2023, Meudon. L’INITIATION DES P’TITS LOUPS 10 et 31 mai Centre social de Meudon-la-Forêt Payant de 3,40€ à 17€ par enfant. Les tarifs sont calculés en fonction du taux d’effort, merci de bien vouloir vous munir de votre dernier avis d’imposition ou de votre grille du taux d’effort. Découverte du modelage et de l’émaillage, à partager avec son/ ses enfant(s). Atelier sur deux séances

À partir de 4 ans

Avec Sylvie KOKHNO chargée d’atelier artistique Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 07 94 82 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T16:30:00+02:00 – 2023-05-10T18:00:00+02:00

2023-05-31T16:30:00+02:00 – 2023-05-31T18:00:00+02:00 enfants atelier loisir

