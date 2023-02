Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » Centre social de Meudon-la-Forêt, 18 avril 2023, Meudon. Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » Mardi 18 avril, 20h00 Centre social de Meudon-la-Forêt

Gratuit, inscription souhaitée

Atelier 2- les Dys et le TDA-H plus précisément Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Nous aborderons durant cet atelier les étapes clés du parcours scolaire des élèves ayant des troubles DYS ou un TDA-H et vous y découvrirez des outils concrets pour les aider dans leurs apprentissages scolaires à l’école et à la maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T20:00:00+02:00

2023-04-18T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre social de Meudon-la-Forêt Adresse 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » Centre social de Meudon-la-Forêt 2023-04-18 was last modified: by Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » Centre social de Meudon-la-Forêt Centre social de Meudon-la-Forêt 18 avril 2023 Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine