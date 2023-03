JE FAIS AVEC PAPA ! Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

JE FAIS AVEC PAPA ! Centre social de Meudon-la-Forêt, 15 avril 2023, Meudon. JE FAIS AVEC PAPA ! Samedi 15 avril, 14h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription Samedi 15 avril de 14h à 16h

Atelier à la Maison de la Nature et de l’Arbre, venez fabriquer votre ville idéale, sûre et écologique au moyen d’éléments miniatures. Serez-vous relever le défi !

De 5 à 9 ans

Avec Françoise animatrice à la Maison de la Nature et de l’Arbre et Audrey référente famille Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 07 94 82 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00 parentalité pères pexels-josh-willink-2701585

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre social de Meudon-la-Forêt Adresse 5 rue Georges Millandy, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon

Évènements liés

Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

JE FAIS AVEC PAPA ! Centre social de Meudon-la-Forêt 2023-04-15 was last modified: by JE FAIS AVEC PAPA ! Centre social de Meudon-la-Forêt Centre social de Meudon-la-Forêt 15 avril 2023 Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine