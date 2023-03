L’ÉVEIL DES BOUT’CHOUX Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L’ÉVEIL DES BOUT’CHOUX Centre social de Meudon-la-Forêt, 15 avril 2023, Meudon. L’ÉVEIL DES BOUT’CHOUX Samedi 15 avril, 10h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription Samedi 15 avril de 10h à 11h30

SÉANCE DÉCOUVERTE MASSAGE BÉBÉ : C’est un outil formidable pour renforcer le lien avec votre bébé, communiquer autrement avec lui, soulager certains petits maux. Le massage du bébé a de nombreux effets positifs.

Avant la naissance jusqu’à 1 an

Avec Elisabet KIEFE-MOLINÉ institutrice certifiée par l'association internationale en massage bébé

Centre social de Meudon-la-Forêt
5 rue Georges Millandy, Meudon

