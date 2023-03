RENDEZ-VOUS DES PÈRES Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

RENDEZ-VOUS DES PÈRES Centre social de Meudon-la-Forêt, 1 avril 2023, Meudon. RENDEZ-VOUS DES PÈRES Samedi 1 avril, 14h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription Un atelier créatif pour les enfants est proposé sur les mêmes horaires et gratuit. Samedi 1 avril de 14h à 16h

Espace de dialogue entre pères pour échanger et partager autour de la famille : Comment gérer les conflits à la maison ?

Avec Tarak DJABALLAH, thérapeute, Educateur spécialisé Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 07 94 82 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00 Parentalité débat pexels-anna-shvets-4586688

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre social de Meudon-la-Forêt Adresse 5 rue Georges Millandy, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon

Évènements liés

Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

RENDEZ-VOUS DES PÈRES Centre social de Meudon-la-Forêt 2023-04-01 was last modified: by RENDEZ-VOUS DES PÈRES Centre social de Meudon-la-Forêt Centre social de Meudon-la-Forêt 1 avril 2023 Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine