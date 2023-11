Ateliers Famille Centre social de l’Ulamir Châteauneuf-du-Faou Catégories d’Évènement: Châteauneuf-du-Faou

Finistère Ateliers Famille Centre social de l’Ulamir Châteauneuf-du-Faou, 6 décembre 2023, Châteauneuf-du-Faou. Châteauneuf-du-Faou,Finistère .

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

Centre social de l’Ulamir

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-du-Faou, Finistère Autres Lieu Centre social de l'Ulamir Adresse Centre social de l'Ulamir Ville Châteauneuf-du-Faou Departement Finistère Lieu Ville Centre social de l'Ulamir Châteauneuf-du-Faou latitude longitude 48.18688;-3.81405

Centre social de l'Ulamir Châteauneuf-du-Faou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-du-faou/