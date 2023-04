Conférence Gesticulée Born to be queer Centre social de lassigny, 17 mai 2023, Lassigny.

Conférence Gesticulée Born to be queer Mercredi 17 mai, 20h00 Centre social de lassigny Entrée Libre et Gratuite

A travers une forme théâtrale et humoristique, la conférence invite les jeunes et les moins jeunes à se questionner sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Avec un message de lutte contre les discriminations, la conférence analyse et décrit les mouvements de luttes des personnes LGBTQI+. Ponctuée de jeux, d’échanges et d’humour, elle rend accessible et décrypte l’histoire d’une lutte. La conférence parodiée est suivie d’un échange avec le public.

Centre social de lassigny 12 rue Saint Crépin 60310 Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « assolgbtqi.clindoeil.oise@gmail.com »}]

conférence théâtre

