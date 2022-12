Clouds: reprenez le contrôle de vos données Centre Social de la Vivaraize Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Clouds: reprenez le contrôle de vos données Centre Social de la Vivaraize, 13 décembre 2022, Saint-Étienne. Clouds: reprenez le contrôle de vos données Mardi 13 décembre, 19h00 Centre Social de la Vivaraize

Atelier ouvert à tous. Sur inscription

Dans le cadre d’un cycle quatre rencontres autour des enjeux du numérique aujourd’hui Centre Social de la Vivaraize 9 passage du Pré des Soeurs, 42 000 Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:informatique@csvivaraize.fr »}] Le Centre Social de la Vivaraize propose un cycle quatre rencontres autour des enjeux du numérique aujourd’hui. La première aura lieu le 13 décembre 2022 à 19h au centre. Il y sera question du stockage de nos données au travers des clouds. Si vous vous posez des questions telles que : – ai-je la main sur ce que je stocke sur mon ordinateur et mon smartphone ?

– quels sont les enjeux internationaux autour de la question des clouds ?

– comment redevenir maître de mes données ?

– … alors cet atelier est fait pour vous. Atelier ouvert à tous, adhérents comme non adhérents, habitant du quartier ou non. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à informatique@csvivaraize.fr ou de contacter Damien au 06 86 34 15 87. Une action montée en collaboration avec ZOOMACOM, la médiathèque municipale de Tarentaize et le centre social de Beaulieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T19:00:00+01:00

2022-12-13T20:30:00+01:00

