Atelier Fleurs et Maracas Centre social de la Ferrandière, 31 octobre 2022, Villeurbanne. Atelier Fleurs et Maracas Lundi 31 octobre, 14h30 Centre social de la Ferrandière Avec la compagnie Vovo et Cie, venez surcycler le plastique et fabriquez vous même maracas et fleurs pour préparer la fête de dia de los muertos le 09/11 a 16h30 au Rize. Matériel fourni par la cie. Centre social de la Ferrandière 51 rue Lafontaine villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Avec la compagnie Vovo et Cie, venez surcycler le plastique et fabriquez vous même maracas et fleurs pour préparer la fête de dia de los muertos le 09/11 a 16h30 au Rize. Matériel fourni par la cie.

Inscriptions à l’accueil car nombre de places limité.

2022-10-31T14:30:00+01:00

2022-10-31T16:30:00+01:00

