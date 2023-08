Cet évènement est passé Stage de composition et création radiophonique Centre Social de la Douve Langeais Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Langeais Stage de composition et création radiophonique Centre Social de la Douve Langeais, 21 août 2023, Langeais. Stage de composition et création radiophonique 21 – 25 août Centre Social de la Douve appeler le centre social Dans le cadre de l’été culturel 2023, La compagnie Systemic propose une semaine de création musicale :

les 3 modules sont percussions de rue, création radiophonique et découverte de la Loire.

Après une semaine de création, les jeunes du centre social de la Douve présenteront leur création de percussions de rue et leurs créations radiophoniques sur les quai de la Loire à Langeais (37) en présence d’artistes confirmés pour une soirée spectacle. Chacun.e sera préparé.e à la scène avec des exercices.

La soirée continuera avec l’artiste électro Beat Matazz et la compagnie Entité pour un solo de danse sur un bateau mis à quai en cet fin d’été…culturel. Centre Social de la Douve 4 Place de la Douve 37130 Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.centresocialdeladouve.fr/?fbclid=IwAR2ZH6nLTYSyClziVU746DSF5x8ltlXGDYQWkIVBwzy9jXPfrYZ3Kyc4NrA https://www.facebook.com/centresocialdeladouve/?locale=fr_FR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T17:00:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00 ©systemic Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Langeais Autres Lieu Centre Social de la Douve Adresse 4 Place de la Douve 37130 Langeais Ville Langeais Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Centre Social de la Douve Langeais latitude longitude 47.32465;0.403302

