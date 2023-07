Atelier Chorégraphique Centre Social de la Douve Langeais Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Langeais Atelier Chorégraphique Centre Social de la Douve Langeais, 17 juillet 2023, Langeais. Atelier Chorégraphique 17 – 21 juillet Centre Social de la Douve Mise en place d’un atelier chorégraphique avec des jeunes de 7 à 11 ans d’un centre social sur la ville de Langeais.

L’objectif de ce projet est d’emmener les jeunes dans le processus de création d’un spectacle vivant.

Leur expliquer puis leur faire créer leur propre pièce chorégraphique afin qu’il puisse la montrer à un public. Centre Social de la Douve 4 Place de la Douve 37130 Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.centresocialdeladouve.fr/?fbclid=IwAR2ZH6nLTYSyClziVU746DSF5x8ltlXGDYQWkIVBwzy9jXPfrYZ3Kyc4NrA https://www.facebook.com/centresocialdeladouve/?locale=fr_FR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T13:00:00+02:00

