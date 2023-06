Fête de Quartier Jacques Méli Centre social de Jacques Méli Martigues, 5 juin 2023, Martigues.

Fête de Quartier Jacques Méli Lundi 5 juin, 18h30 Centre social de Jacques Méli Entrée libre

Fête de Quartier organisée par le centre social Jacques Méli 2023 le mercredi 13 juin, le vendredi 23 juin et le samedi 24 juin 2023.

Mercredi 13 juin à 16h30:

Kermesse à l’école Damofli en partenariat avec les parents d’élèves

Vendredi 23 juin 18h – 23h

Parcours ludique et sportif tout public

19h : Allocution de Monsieur le Maire

Tournoi de foot

Animation musicale

Buvette, grillades

Samedi 24 juin 18h – 23h

Kermesse et jeux

Salon de thé

Structure gonflable

Buvette, grillades

Soirée mousse avec DJ

Centre social de Jacques Méli Avenue Guy Môquet, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
Facebook: https://www.facebook.com/maison.jacquesmeli
Email: csmeli@aacs-martigues.org
Téléphone: 04 42 49 36 06

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T18:30:00+02:00 – 2023-06-05T19:00:00+02:00

Fête de Quartier Centre social Jacques Méli