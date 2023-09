Atelier Danse Ceili Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) Atelier Danse Ceili Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69), 6 avril 2024, . Atelier Danse Ceili Samedi 6 avril 2024, 16h00 Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) 20€ Les ateliers de danse d’Alice seront l’occasion parfaite pour découvrir les multiples facettes des danses traditionnelles irlandaises. Alice animera 4 ateliers au cours de l’année avec des thématiques différentes : samedi 23 septembre de 16h à 18h30 : découverte du set dancing et des danses de Céilí (= bal irlandais)

samedi 16 décembre de 14h à 18h : set dancing

samedi 6 avril de 16h à 18h30 : danses de Céilí (= bal irlandais)

samedi 15 juin de 16h à 18h30 : set dancing et des danses de Céilí (= bal irlandais) INSCRIPTIONS Plus d’informations sur Irishfute.free.fr source : événement Atelier Danse Ceili publié sur AgendaTrad Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) 87-89, Rue Pierre Voyant

Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) 87-89, Rue Pierre Voyant

Centre Social de Cusset, 69100 Villeurbanne, France

Détails Autres Lieu Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) Adresse 87-89, Rue Pierre Voyant Centre Social de Cusset, 69100 Villeurbanne, France

