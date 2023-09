Atelier Danse Set Dancing Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) Atelier Danse Set Dancing Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69), 16 décembre 2023, . Atelier Danse Set Dancing Samedi 16 décembre, 14h00 Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) 35 Les ateliers de danse d’Alice seront l’occasion parfaite pour découvrir les multiples facettes des danses traditionnelles irlandaises. Alice animera 4 ateliers au cours de l’année avec des thématiques différentes : samedi 23 septembre de 16h à 18h30 : découverte du set dancing et des danses de Céilí (= bal irlandais)

samedi 16 décembre de 14h à 18h : set dancing

samedi 6 avril de 16h à 18h30 : danses de Céilí (= bal irlandais)

samedi 15 juin de 16h à 18h30 : set dancing et des danses de Céilí (= bal irlandais) INSCRIPTIONS Plus d’informations sur Irishfute.free.fr source : événement Atelier Danse Set Dancing publié sur AgendaTrad Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) 87-89, Rue Pierre Voyant

Centre Social de Cusset, 69100 Villeurbanne, France [{« link »: « https://forms.gle/kfJJbzqPcAeQf4Ld9 »}, {« link »: « http://irishflute.free.fr/?page_id=2561 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45301 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Lieu Centre Social de Cusset, Villeurbanne (69) Adresse 87-89, Rue Pierre Voyant Centre Social de Cusset, 69100 Villeurbanne, France

