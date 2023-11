Cet évènement est passé Respect de Soi, respect des autres, apprendre à poser les limites Centre Social de Beaulieu St-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

ST ETIENNE Respect de Soi, respect des autres, apprendre à poser les limites Centre Social de Beaulieu St-Étienne, 7 novembre 2023, St-Étienne. Respect de Soi, respect des autres, apprendre à poser les limites Mardi 7 novembre, 18h00 Centre Social de Beaulieu Sans inscription et gratuit. au Centre Social de Beaulieu de 18h à 20h , une conférence/débat qui sera riche en informations et en échanges Dans la vie réelle et sur internet, le respect ça s’apprend…

Pudeur, consentement, il est parfois difficile de poser les

limites et de repérer les violences.

Venez en parler ! Vous pouvez venir seul(e) ou avec vos ados

Une soirée en partenariat avec Aispas & Zoomacom Du 30 octobre au 2 novembre A l’occasion de la semaine des droits de l’enfant le centre social de Beaulieu

s’engage

« A tous les âges, le respect ça se discute ! »

Une semaine d’animation et de sensibilisation en partenariat avec‘Aispas

Pour poursuivre les échanges RDV le 7 novembre de 18h à 20h, pour une soirée débat en partenariat avec Aispas et Zoomacom. Centre Social de Beaulieu 11 Boulevard Karl Marx Saint-Étienne St-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.centre-social-beaulieu.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

