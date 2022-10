Paroles d’hommes Centre social de Bagatelle Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Paroles d’hommes Centre social de Bagatelle, 19 octobre 2022, Talence. Paroles d’hommes 19 octobre 2022 – 22 juin 2023 Centre social de Bagatelle

Gratuit sur inscription

Vous êtes papa ou allez le devenir. Vous vous posez des questions ? Centre social de Bagatelle rue Frédéric Sévène, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un espace de paroles réservé aux futurs et/ou jeunes pères. Gratuit, anonyme, convivial et libre d’entrée. Rencontrer d’autres pères en présence de professionnels, un psychologue du développement, un enseignement et animateur socioculturel, un obstéticien à l’occasion, trouver de l’information, échanger des points de vue, des expérences, des astuces, c’est toujours possible. Un atelier existe pour vous et rien que pour vous. Depuis la rentrée 2021, nous ouvrons à tous les «papas » d’enfants de moins 6 mois à 6 ans. Animé par Marc Florent (psychologue territorial) Vous pouvez amener des amis, des voisins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T20:30:00+02:00

2023-06-22T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Centre social de Bagatelle Adresse rue Frédéric Sévène, 33400 Talence Ville Talence lieuville Centre social de Bagatelle Talence Departement Gironde

Centre social de Bagatelle Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Paroles d’hommes Centre social de Bagatelle 2022-10-19 was last modified: by Paroles d’hommes Centre social de Bagatelle Centre social de Bagatelle 19 octobre 2022 Centre social de Bagatelle Talence Talence

Talence Gironde