Portes ouvertes du Centre social Samedi 9 septembre, 10h00 Centre social d’animation Couleurs et Rencontres Entrée libre

Au programme des portes ouvertes :

· Découverte des activités

· Espace famille et rencontre des intervenants

· Jeux enfants et animations

· Prise de contact et inscriptions

Un espace collation est mis à disposition.

Centre social d’animation Couleurs et Rencontres 18 place Marnac, 2e étage au-dessus du centre commercial, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 75 40 03 https://www.ramonville.fr/action-sociale-solidarite/centre-social-d-animation Horaires d’accueil téléphonique

– mardi et jeudi de 14h à 17h

– mercredi et vendredi de 9h à 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T12:00:00+02:00

centre social portes ouvertes