CINÉ PLEIN AIR Centre Social Culturel du Grand Parc Bordeaux

Gironde CINÉ PLEIN AIR Centre Social Culturel du Grand Parc Bordeaux, 27 juillet 2023, Bordeaux. CINÉ PLEIN AIR Jeudi 27 juillet, 20h00 Centre Social Culturel du Grand Parc Entrée libre et gratuite Plongez dans l’univers coloré et musical du film d’animation Disney Pixar « Coco » à l’occasion d’une projection en plein air. Rendez-vous le Jeudi 27 juillet 2023 sur la prairie derrière le Centre Social Culturel du Grand Parc. Un événement qui plaira autant aux petit·es qu’aux grand·es, gratuit et ouvert à tous·tes ! Possibilité de s’installer sur l’aire de pique-nique à partir de 20h00.

Début de la projection à 22h00. Centre Social Culturel du Grand Parc 44 place de l’Europe 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

