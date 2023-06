Spectacle « La Dame aux jambes d’azur » Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Fontenailles Fontenailles Catégories d’Évènement: Fontenailles

Seine-et-Marne Spectacle « La Dame aux jambes d’azur » Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Fontenailles, 2 septembre 2023, Fontenailles. Spectacle « La Dame aux jambes d’azur » Samedi 2 septembre, 17h00 Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Entrée libre La Dame aux jambes d’azur « pochade en un acte » d’Eugène Labiche Paris, 1857. Arnal, metteur en scène exalté par sa nouvelle création, La Dame aux jambes d’azur, tente de faire répéter ses comédiens, visiblement beaucoup moins investis dans le projet… Le tout sous le regard perplexe de son ami Ravel, qui ne comprend pas toutes les subtilités de sa mise en scène.

Le temps de quelques ateliers d’été, des comédiens amateurs se sont emparés de ce texte tout en liberté et en fantaisie, sous la direction d’artistes professionnels. Ils présenteront au Jardin suspendu de Coli’Brie la restitution de leur travail : un spectacle haut en couleurs qui fera, si besoin, appel aux bonnes volontés…

Mise en scène Véronique Gargiulo / Avec les élèves des ateliers d'été et la complicité de Philippe Lanton (compagnie Le Cartel)

Centre social Coli'Brie (ex Nangis Lude)
95 rue Maurice Wanlin 77370 Fontenailles

