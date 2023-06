Conférence « Pochades, vaudevilles, théâtre de foire : les ‘petits genres’ ou le théâtre en liberté » Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Fontenailles Fontenailles Catégories d’Évènement: Fontenailles

Seine-et-Marne Conférence « Pochades, vaudevilles, théâtre de foire : les ‘petits genres’ ou le théâtre en liberté » Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Fontenailles, 2 septembre 2023, Fontenailles. Conférence « Pochades, vaudevilles, théâtre de foire : les ‘petits genres’ ou le théâtre en liberté » Samedi 2 septembre, 16h30 Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Entrée libre Pochades, vaudevilles, théâtre de foire : les « petits genres » ou le théâtre en liberté Conférence A côté du théâtre sérieux, des « grands genres » que sont la tragédie et le drame, la comédie a toujours eu du mal à gagner ses lettres de noblesse. Et quand on lui reconnaît une dignité, c’est parce qu’elle prouve sa capacité à émouvoir ou à penser. Alors, quand elle se compromet sur les tréteaux des foires de Paris, fait chanter au public des couplets insolents pour le pouvoir, ou s’autorise la fantaisie jusqu’à l’absurde, elle court sérieusement le risque de tomber dans les oubliettes de l’histoire littéraire… ce qui ne manqua pas d’arriver. Ce sont ces « petits genres », débridés, bâtis à la diable mais parfois délicieusement drôles et bien écrits, que Véronique Sternberg, maître de conférences en littérature classique, nous fera (re)découvrir.

Conférence proposée en prélude à la représentation de la Dame aux jambes d'azur d'Eugène Labiche. Centre social Coli'Brie (ex Nangis Lude) 95 rue Maurice Wanlin 77370 Fontenailles

