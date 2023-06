Ateliers théâtre « La Dame aux jambes d’azur » – série 2 Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Fontenailles Fontenailles Catégories d’Évènement: Fontenailles

Seine-et-Marne Ateliers théâtre « La Dame aux jambes d’azur » – série 2 Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Fontenailles, 25 juillet 2023, Fontenailles. Ateliers théâtre « La Dame aux jambes d’azur » – série 2 25 et 26 juillet Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) Entrée libre. Ateliers théâtre La Dame aux jambes d’azur Paris, 1857. Arnal, metteur en scène exalté par sa nouvelle création, La Dame aux jambes d’azur, tente de faire répéter ses comédiens, visiblement beaucoup moins investis dans le projet… Le tout sous le regard perplexe de son ami Ravel, qui ne comprend pas toutes les subtilités de sa mise en scène.

Le temps d’un atelier, entrez dans le monde loufoque de Labiche et jouez, à tous les sens du terme… Et pour les passionnés, suivez les 6 ateliers et participez à la représentation le 2 septembre à Fontenailles ! Centre social Coli’Brie (ex Nangis Lude) 95 rue Maurice Wanlin 77370 Fontenailles Fontenailles 77370 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T15:00:00+02:00 – 2023-07-25T17:00:00+02:00

