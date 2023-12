Vente de Couscous à emporter au centre social Cocteau Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-26T17:00:00+01:00 – 2024-01-26T19:00:00+01:00 Action d’autofinancement du groupe Mixi’Thé vendredi 26 janvier 2024.

Retrait des commandes à partir de 17h au centre social Cocteau.

Tarif : 12€ la part adulte, 9€ la part enfant.

Le groupe Mixi’Thé récolte des fonds pour son projet de séjour en Europe, été ou automne 2024, dans le cadre du « droit au répit ».

Prise des commandes jusqu’au 24/01/2024 inclus. Plus d’infos : Tél. 03 20 05 17 59

Mail : contact@centresocialcocteau.fr Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France Tél. 03 20 05 17 59

