Villeneuve-d'Ascq Atelier Danse Kids (latino et moderne) au centre social Cocteau Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq, 13 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Danse Kids (latino et moderne) au centre social Cocteau 13 et 20 janvier 2024 Centre social Cocteau Tarif en fonction du quotient familial CAF. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T11:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00 Il reste des places chez les 6/9 ans de 11h à 12h les samedis 13 et 20 janvier 2024.

Tarif en fonction du quotient familial CAF. Renseignements : Tél. 03 20 05 17 59

Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France Tél. 03 20 05 17 59 Mail : contact@centresocialcocteau.fr

