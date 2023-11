Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes au centre social Cocteau Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes au centre social Cocteau Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes au centre social Cocteau Samedi 25 novembre, 19h00 Centre social Cocteau Sur inscription Le Mixi’thé du centre social et culturel de Cocteau vous invite samedi 25 novembre 2023 à 19h à un échange sur le thème : mariages forcés et mariages arrangés : où en sommes-nous ? à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au programme Témoignages et lectures d’extraits auto-biographiques

Auberge espagnole : apporter un plat sucré/salé et une boisson à partager

Soirée festive droit d’entrée : don de produits d’hygiène féminin (neuf et non entamé) pour les étudiantes de Villeneuve d’Ascq Réservation Sur réservation au 03 20 05 17 59 ou par mail : contact@centresocialcocteau.fr Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@centresocialcocteau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 05 17 59 »}] [{« link »: « mailto:contact@centresocialcocteau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

Lieu Centre social Cocteau
Adresse 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq
Departement Nord

